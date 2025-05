Upozorenje nakon kazne iz UEFA-e: ‘Ako ne shvatimo ovo ozbiljno, oduzimat će nam bodove’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Disciplinska komisija krovne europske nogometne organizacije, Uefe, donijela je odluku o kaznama za Hrvatski nogometni savez zbog incidenata na utakmicama četvrtfinala Lige nacija Hrvatska - Francuska u Splitu i Francuska - Hrvatska u Parizu.

Nakon prve četvrtfinalne utakmice, odigrane u Splitu između Hrvatske i Francuske, Hrvatski nogometni savez kažnjen je novčanom kaznom od 32.000 eura, od čega s 10.000 eura zbog pirotehnike, 8.000 eura zbog korištenja lasera, a 14.000 eura zbog blokiranih prolaza.

Nakon te utakmice pokrenut je i disciplinski postupak za rasizam i diskriminaciju, kao i poslije utakmice u Parizu između Francuske i Hrvatske te je donesena jedinstvena disciplinska odluka da se zbog rasizma i diskriminacije Hrvatski nogometni savez kažnjava odigravanjem sljedeće domaće utakmice bez publike, a za sljedeću gostujuću utakmicu zabranom prodaje ulaznica za gostujuće (hrvatske) navijače. Te zabrane odnose se na utakmice u nadležnosti Uefe, odnosno za novo izdanje Lige nacija, uz koje je izrečena i dodatna novčana kazna od 30.000 eura.

Također, za utakmicu u Parizu, Hrvatski nogometni savez kažnjen je s 25.000 eura zbog pirotehnike, s 8.000 eura zbog izazivanja štete i obavezu podmirivanja štete na stadionu Stade de France.

Ukupno je Hrvatski nogometni savez zbog ponašanja navijača kažnjen s 93.000 eura, jednom domaćom utakmicom bez gledatelja, jednom gostujućom utakmicom bez gostujućih (hrvatskih) navijača i financijskom kompenzacijom Francuskom nogometnom savezu zbog štete nastale na stadionu Stade de France.

HNS-ov povjerenik za sigurnost Jurica Jurjević se u intervjuu za Sportske novosti osvrnuo na novu kaznu koju je HNS dobio zbog ponašanja navijača:

“Kazne jedne utakmice pred praznim tribinama na domaćem terenu i jedne utakmice bez naših navijača na gostovanju odradit ćemo u Ligi nacija 2026. godine. Glavni su razlog za sadašnju kaznu uvjetne od ranije. Još od finala Lige nacija u Rotterdamu vučemo uvjetnu za diskriminaciju, a kasnije smo na jednoj utakmici dobili za rasizam. Iako, tek čekamo obrazloženje za što smo točno kažnjeni. U prijavi je navedeno više toga, od nedopuštenih pjesama, preko osmorice uhićenih pa puštenih, a priloženo je i izvješće FARE-a koje mi nismo vidjeli”, započeo je.

“Dokle god kolektivno ne shvatimo da je to društveni problem, taj će problem postojati. Pretpostavljam u kojem će to smjeru sada ići – prema klupskim navijačkim skupinama! Ne treba nikoga opravdavati, ali treba biti pošten i reći da su se takve stvari događale i na utakmicama kao u Rotterdamu kad je bilo 35 tisuća Hrvata, a zna se što se vikalo. Moramo shvatiti da to nije banalno, da to Uefa kažnjava. Jednako kao i povike “HNS pederi”. Što HNS već dvije sezone ne sankcionira s ciljem da se kaže navijačima – ne radimo to radi sebe kako bismo punili budžet nego sami morate shvatiti da to nikome ne koristi. Problem ima reprezentacija, imaju i klubovi, u Uefu nije za to briga. Ona odreže kaznu, a vi razmišljajte. Pitanje je što je sljedeći korak. Neće vječno biti novčana kazna i prazan stadion. Postoji varijanta i gora od toga, kao što je oduzimanje bodova u Uefinim natjecanjima”, zaključio je.