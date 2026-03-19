VIDEO / Erlić zabio Englezima, njegov Midtjylland ispao nakon lutrije penala

DANIELxSTENTZ via Guliver

Nogometaši Nottingham Foresta izborili su plasman u četvrtfinale Europske lige nakon što su boljim izvođenjem jedanaesteraca izbacili danski Midtjylland u čijim redovima je igrao hrvatski nogometaš Martin Erlić.

Nakon što je danski sastav u prvom susretu pobijedio na City Groundu sa 1-0, Englezi su uzvratili na MCH Areni u Herningu slavivši sa 2-1 pa je susret otišao u produžetke.

Kako u dodatnih pola sata nije bilo promjene rezultata, dvoboj je razriješen udarcima s bijele točke. U prve tri serije Englezi su bili uspješni, dok su na drugoj strani domaćini dva puta gađali okvir gola, a jednom pucali preko vratiju.

Forest je poveo u 40. minuti golom Nicolasa Domingueza, a na 2-0 je povećao Ryan Yates u 52. minuti sjajnim udarcem s više od 20 metara.

Danski sastav se vratio u život u 69. minuti golom hrvatskog reprezentativca Martina Erlića. Mads Bech Sorensen je ubacio s lijeve strane, Cho Gue-Sung je pucao glavom no pogodio je suparničkog igrača od kojeg se loptaa odbila do Erlića koji je sjajnim udarem svladao Stefana Ortegu.

U sudačkoj nadoknadi Lorenzo Lucca je zabio za Nottingham, ali je gol poništen zbog zaleđa pa je susret ušao u produžetke. Gosti su zabili pogodak i u 118. minuti, ali je strijelac Yates zamalo bio u zaleđu.

Na koncu je odluka pala izvođenjem jedanaesteraca. Kod Foresta su u prve tri serije zabijali Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangare, te Neco Williams, dok su kod domaćina Cho i Doguhan Sismir pogodili vratnice, a Edward Chilifya je pucao preko gola.

Forest će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz susreta Porta i Stuttgarta.