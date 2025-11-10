Dalić poslao upozorenje četvorici igrača: ‘Moraju početi igrati, a Livaković…’

Podijeli :

Ricardo Larreina via Guliver

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić održao je press konferenciju uoči zadnjih kvalifikacijskih utakmica za SP 2026. protiv Farskih otoka u Rijeci 14. studenog i protiv Crne Gore u Podgorici 17. studenog.

Dalić je na press konferenciji između ostalog pričao o reprezentativcima koji ne igraju u svojim klubovima i poslao im je svojevrsno upozorenje.

“Imamo više upitnika nego problema. Moramo tražiti igrače za Svjetsko prvenstvo. Baturina, Majer, Matanović i Ivanović ne igraju i moraju se izboriti za minute u klubu i moraju početi igrati. S Livakovićem je malo drugačija situacija, ali i on će morati riješiti svoju situaciju do ožujka. Jako će nam nedostajati Mateo Kovačić, on je jako bitan”, poručio je Dalić.

Cijelu press konferenciju možete pročitati ovdje.