Dalić: Vušković će dobiti priliku protiv Farana, a nadam se da Kovačić neće propustiti SP

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se danas u Zagrebu, a izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije uoči posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Ispred hrvatske nogometne reprezentacije posljednje su dvije utakmice u skupini L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će iduće godine organizirati SAD, Kanada i Meksiko .

Vatreni su praktički već osigurali plasman na svoje sedmo svjetsko prvenstvo, a za matematičku potvrdu treba im minimalno bod iz posljednje dvije utakmice. Prvu priliku imat će u petak, 14. studenog na Rujevici protiv Farskih otoka, a drugu tri dana kasnije u Podgorici protiv Crne Gore.

Hrvatska nakon šest odigranih kola ima 16 bodova uz sjajnu gol-razliku +19. Češka ima tri boda manje, ali i utakmicu više, na trećem mjestu su Farski Otoci sa 12 bodova iz sedam susreta, a zatim slijede Crna Gora sa šest i Gibraltar bez bodova.