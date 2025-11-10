Dalić: Vušković će dobiti priliku protiv Farana, a nadam se da Kovačić neće propustiti SP

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se danas u Zagrebu, a izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije uoči posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
Ispred hrvatske nogometne reprezentacije posljednje su dvije utakmice u skupini L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će iduće godine organizirati SAD, Kanada i Meksiko.
Vatreni su praktički već osigurali plasman na svoje sedmo svjetsko prvenstvo, a za matematičku potvrdu treba im minimalno bod iz posljednje dvije utakmice. Prvu priliku imat će u petak, 14. studenog na Rujevici protiv Farskih otoka, a drugu tri dana kasnije u Podgorici protiv Crne Gore.
Hrvatska nakon šest odigranih kola ima 16 bodova uz sjajnu gol-razliku +19. Češka ima tri boda manje, ali i utakmicu više, na trećem mjestu su Farski Otoci sa 12 bodova iz sedam susreta, a zatim slijede Crna Gora sa šest i Gibraltar bez bodova.
10:27
O Franku Kovačeviću
"Gledali smo ga u europskoj utakmici, zaslužio je šansu. Na njemu je da tako nastavi i mi ćemo ga i dalje pratiti. Na pretpozivu je i blizu je, ali mora nastaviti tako. Sada smo uzeli Musu i Budimira, ali on mora nastaviti raditi na sebi."
10:26
O Brazilu i novim Fifinim pravlima
Koliko je važno da Hrvatska bude nositelj u ždrijebu i hoćete li otkazati prijateljsku utakmicu s Brazilom ako ga izvučemo u skupini?
"Ako izvučemo Brazil u skupini, vjerojatno nećemo igrati prijateljsku. A bolje da šutim oko novih pravila..."
10:21
Ćorluka u Puli
Vedran Ćorluka bio je u Puli na utakmici Istre i Dinama, privatno, kao navijač, ili kao član stožera?
"Vedran radi svoj posao, on je bio u Puli, ja u Varaždinu, sve igrače pratimo i sve bilježimo..."
10:20
O U-17 reprezentaciji
"Čestitam Budimiru i njegovim igračima na sjajnoj prezentaciji. To je hrvatska budućnost i sustav iz kojeg dolaze igrači. Imamo kvalitete. Obično neki igrači stanu u svom razvoju, neki ne. Rano je govoriti što će biti u budućnosti. Vidim da su poprimili zajedništvo i ponos od A reprezentacije. Želim im sve najbolje."
10:18
Situacija u HNL-u, Hajduk je vodeći?
"Ne bi se štel mešat."
10:16
O prijateljskim utakmicama
"Skoro je gotov dogovor prijateljskih utakmica. Igrat ćemo u Orlandu i New Yorku. Igrat ćemo protiv Kolumbije i Brazila, nadam se. Uvijek biram jake protivnike, da znamo gdje smo i što trebamo popraviti. Svaka utakmica nam je važna, veliki motiv je igrati za Hrvatsku."
10:14
O obrani
"Najviše sam zadovoljan s obranom. Možete vi reći bilo što za grupu, ali to smo zaslužili. Faza obrane je odlična i želio bih da tako ostane. Imamo pet šest vrhunskih igrača i stvarno sam zadovoljan obranom."
10:14
O Farskim otocima
"Nismo očekivali da će biti ovako dobri. Jedan autsajder koji nema što tražiti u ovoj grupi. Kad sam vidio tamo teren i uvjete odmah sam rekao da će se tamo teško uzeti bodovi. Borbeni su i dobri, ali moramo na kraju biti sretni s tri boda koje smo uzeli od tamo. Nisu protivnik kojeg treba podcijeniti i moramo potvrditi plasman na SP."
10:12
Hoće li Kovačić biti spreman za SP?
"Nadam se da Kovačić neće propustiti Svjetsko prvenstvo. Ima slične probleme kao i prije 4-5 mjeseci. Vjerujemo da će biti s nama na Svjetskom prvenstvu. Želja mi je da dođe već u ožujku. Teško mu je sigurno. Ozljeda i operacije djeluju na njega psihički. Nadam se da će Kovačić to sve prebroditi."
10:11
Hoće li biti još nekih aktivacija pretpoziva?
"Danas ćemo vidjeti kakva je situacija s Erlićem. Na popisu su Smolčić i Bradarić. Moramo vidjeti što će biti s tim obrambenim dijelom. Vidjet ćemo tijekom dana."
