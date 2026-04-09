Hrvatska kolonija u Poljskoj nakon velike drame izborila finale Kupa

U četvrtak navečer odigrano je drugo polufinale poljskog Kupa. U njemu su sudjelovali Rakow, za koji igraju trojica Hrvata (Zoran Arsenić, Fran Tudor i Marko Bulat) te Katowice. Nakon 120 minuta drame gdje je susret završio 4:4 do pobjede na penalima stigao je Rakow.

Nije dobro krenulo za Rakow koji je nakon prvog poluvremena gubio s 2:0. U 21. minuti je Erik Jirka pogodio za 1:0 da bi u 41. Arkadiusz Jedrych zabio za 2:0. Ipak, domaća ekipa furiozno je otvorila drugi dio pa su u 47. minuti smanjili na 2:1 golom Jonatana Brunesa da bi već u 49. minuti preko Bogdana Racovitana došli do izjendačenja.

Rakow je u 67. minuti i poveo golom Laminea Diaby-Fanige, ali su u 94. minuti to ispustili jer je Adam Zrelek pogodio za 3:3 i odlazak u produžetke. Tamo je ponovno poveo Rakow golom Leonarda Roche u 112. minuti. No, i to Rakowu nije bilo dovoljno jer je samo pet minuta kasnije Eman Marković zabio za 4:4 i novu dramu u polufinalu poljskog Kupa.

Otišlo se zatim do penala gdje je s 4-2 bolji bio Rakow. Precizni za Rakow bili su Rocha, Diaby-Fadiga, Karol Struski i Racovitan dok su za Katowice precizni bili Jedrych i Bartosz Nowak. Tragičari kod gostiju bili su Jirka i Sebastian Milewski.

Rakow je tako izborio finale gdje ih čeka ogled s Gornikom iz Zabrzea.

U redovima Rakowa od 86. minute su zaigrali Fran Tudor i Zoran Arsenić dok je bivši igrač Dinama i Šibenika Marko Bulat ostao na klupi cijeli susret.