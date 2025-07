Hrvatska je prije točno sedam godina igrala finale Svjetskog prvenstva, Dalić otkrio čiju je ponudu nakon toga odbio

Podijeli :

Matthias Koch via Guliver Image

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacija prisjetio se finala Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine na kojem je Hrvatska igrala prije točno sedam godina te otkrio da je nakon toga stigla zanimljiva ponuda.

“Ta finalna utakmica bila je za mene najlakša na Svjetskom prvenstvu. Bio sam najopušteniji, najmirniji uoči nje, iako sam znao što nas čeka, što nam nosi eventualna titula svjetskog prvaka”, rekao je Dalić za Večernji list te nastavio:

“Mi smo u prvom dijelu odigrali svoje najbolje poluvrijeme na Svjetskom prvenstvu, najkvalitetnije, najzrelije, a gubili smo 1:2. Ne zato što je Francuska bila bolja – dapače: to smo bili mi. Međutim, prvi pogodak primili smo nakon nepostojećeg prekršaja Brozovića na Griezmannu, a drugi iz nepostojećeg jedanaesterca. Da se sada taj penal gleda ponovno, nikad ga ne bi dosudili. Perišićeva ruka je uz tijelo, pogađa ga lopta koju on ne vidi… Taj gol pao je baš kada smo bili u naletu nakon Perišićevoga izjednačenja. U tim trenucima se osjećaš jadno, teško ti je, nisi svjestan u tim trenucima da je taj penal nepostojeći, tek kasnije to osvještavam, a što ću? Ne mogu ništa promijeniti.”

Isti izvor doznaje i da je hrvatskom izborniku nakon finala, u rujnu 2018. godine. stigla ponuda West Hama. Englezi su na početku te sezone htjeli smijeniti Manuela Pellegrinija, no Dalić nije razmišljao o opciji napuštanja reprezentacije.