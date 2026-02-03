HNS postavio Dinamovog operativca na čelo Natjecateljske komisije

HNS

Hrvatski nogometni savez očito započinje novu eru nakon što je Josip Tomaško naslijedio Tomislava Svetinu na poziciji glavnog tajnika.

Iva Olivari dobila je mjesto njegove zamjenice, a od ponedjeljka je novo ime u sustavu – Anđelko Ivanjko. On preuzima Natjecateljsku komisiju, tijelo zaduženo za organizaciju, vođenje i nadzor svih natjecanja pod okriljem HNS-a. Ivanjko nasljeđuje Nevena Šprajcera, razriješenog dužnosti u rujnu prošle godine na njegov osobni zahtjev, piše Germanijak.

Ivanjko je bio operativac zadužen za organizacijske procese u akademiji i jedan od najzaslužnijih za status nogometne akademije Dinama kao jedne od ponajboljih svjetskih škola unazad neko vrijeme.

Nakon 18 godina u sustavu Dinama, Ivanjko je u HNS otišao s pozicije administrativnog direktora Dinamove akademije.

