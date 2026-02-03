HNS postavio Dinamovog operativca na čelo Natjecateljske komisije

Podijeli :

Hrvatski nogometni savez očito započinje novu eru nakon što je Josip Tomaško naslijedio Tomislava Svetinu na poziciji glavnog tajnika.

Iva Olivari dobila je mjesto njegove zamjenice, a od ponedjeljka je novo ime u sustavu – Anđelko Ivanjko. On preuzima Natjecateljsku komisiju, tijelo zaduženo za organizaciju, vođenje i nadzor svih natjecanja pod okriljem HNS-a. Ivanjko nasljeđuje Nevena Šprajcera, razriješenog dužnosti u rujnu prošle godine na njegov osobni zahtjev, piše Germanijak.

Ivanjko je bio operativac zadužen za organizacijske procese u akademiji i jedan od najzaslužnijih za status nogometne akademije Dinama kao jedne od ponajboljih svjetskih škola unazad neko vrijeme.

Nakon 18 godina u sustavu Dinama, Ivanjko je u HNS otišao s pozicije administrativnog direktora Dinamove akademije.