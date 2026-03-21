HNS odbio zahtjev Rijeke. Sanchez: Dinamo je znao igrati ponedjeljkom, nije mi to jasno

Riječani sutra od 17:45 gostuju kod Gorice u utakmici 27. kola SuperSport HNL-a, a tom prilikom trener Rijeke Victor Sanchez najavio je susret.

“Za nas je ovo vrlo važna utakmica. Sve momčadi protiv kojih igramo nakon Europe čekaju naš umor i pad koncentracije. Ako upadnemo u zonu komfora, imat ćemo problem. Rekao sam igračima da uživaju u ovakvim utakmicama, ali uživanje ne znači manjak truda”, poručio je Sanchez.

Španjolac se osvrnuo i na gust raspored koji njegovu momčad čeka nakon reprezentativne stanke. Riječani će 4. travnja gostovati kod Slaven Belupa od 17.45, potom ih očekuje domaći ogled protiv istog suparnika u polufinalu Kupa, koji bi se trebao igrati 8. travnja, iako termin još nije službeno potvrđen, a zatim 11. travnja na Rujevicu stiže Osijek u prvenstvenom dvoboju od 18.45.

POVEZANO Carević: Rijeka je momčad koja zna igrati na više načina ‘Rijeka će ostati bez Fruka ovo ljeto, premašio je HNL’

To znači da bi Rijeka u samo osam dana mogla odigrati čak tri utakmice, što Sanchezu nije u redu.

“Rijeka kao klub koji predstavlja Hrvatsku u Europi i bori se na svim frontama nema adekvatan tretman u kalendaru natjecanja. Razumijem televizijska prava, ali tražimo malo razumijevanja. Mi podižemo koeficijent hrvatskog nogometa. Nakon stanke igramo protiv Belupa u prvenstvu, pa protiv njih u Kupu, a onda nas čeka Osijek. Tražili smo da se utakmica s Osijekom igra u nedjelju ili ponedjeljak jer u srijedu igramo polufinale Kupa.

Dobili smo odgovor da je to nemoguće, iako su drugi klubovi, poput Dinama, znali igrati ponedjeljkom. Nije mi jasno kako nije moguće pomaknuti utakmicu sa subote na nedjelju kako bismo dobili dan odmora više. Kao trener Rijeke moram se boriti za svoj klub jer naši suparnici redovito imaju puno više vremena za pripremu nego mi”, rekao je trener Rijeke.