HNS objavio: Stiže novi HNL album sa sličicama

Podijeli :

HNK Hajduk Split

HNS objavio je vijest za kolekcionare.

“Hrvatski nogometni savez i Panini s ponosom najavljuju novi album sa sličicama za sezonu 2025./26.

Nakon potpisivanja ekskluzivnog višegodišnjeg ugovora između HNS-a i Paninija, koji je postao jedina tvrtka službeno ovlaštena za proizvodnju kolekcionarskih proizvoda za Hrvatsku nogometnu ligu, albumi sa sličicama u protekle su dvije sezone elitnog hrvatskog nogometnog razreda izazvali veliki interes među skupljačima sličica te ljubiteljima SHNL-a.

POVEZANO Panadić za SK o Dinamu i Hajduku: ‘Poludim kad to vidim. U naše vrijeme dobio bi šamarčinu i pokrio bi se po ušima!’

Na njihovu radost, uskoro na prodajna mjesta stiže novo izdanje albuma sa sličicama koje će, kao i dosad, obuhvatiti svih deset momčadi HNL-a i to na čak 56 stranica. Uz po četiri stranice posvećene svakom klubu, tu su i stranice s trenucima za pamćenje iz prethodne sezone 2024./25., odnosno stranica posvećena svečanosti dodjele HNL nagrada najboljim pojedincima u tom istom razdoblju.

Kolekcionari će pokušati skupiti 363 sličice, regularne i posebne, na posebnom holografskom materijalu, a i ove će godine u albumu biti poster SuperMomčadi na kojoj će se od duplikata moći složiti vlastita idealna postava HNL-a.”

“Zadovoljstvo mi je da i ove godine našim kolekcionarima možemo ponuditi još jedno kvalitetno izdanje albuma koji će Hrvatskoj nogometnoj ligi dati dodanu vrijednost, nakon što se ista iz sezone u sezonu potvrđuje kao najpopularnije, najpraćenije i najgledanije klupsko natjecanje u Hrvatskoj. Vjerujem da će ovaj vrijedan proizvod i ove godine privući zanimanje velikog broja kolekcionara, ali i svih istinskih ljubitelja hrvatskog nogometa”, rekao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić.

Sličice će biti dostupne u prodaji tijekom prosinca na prodajnim mjestima Tiska i iNovina, a albumi će se dijeliti besplatno uz kupnju Jutarnjeg lista i Sportskih novosti od 12. prosinca do isteka zaliha. Nakon isteka zaliha albumi će kolekcionarima biti dostupni za kupnju, također na prodajnim mjestima Tiska i iNovina.”