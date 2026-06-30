Hajduku će protiv Žiline dijeliti pravdu sudac s iskustvom iz HNL-a

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Guliver

Prva utakmica prvog pretkola Europske lige između Hajduka i Žiline igra se 9. srpnja u 20 sati na Poljudu.

Glavni sudac dvoboja bit će 31-godišnji Cipranin Kyriakos Athanasiou, kojem će pomagati sunarodnjaci Nikos Egglezou i Kyriakos Sokratous, dok je četvrti sudac Chrysovalantis Theouli, također s Cipra. U VAR sobi bit će Španjolac Guillermo Cuadra Fernández, uz asistenciju Cipranina Dimitrisa Solomoua.

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Athanasiou je prošle sezone sudio 28 utakmica, u kojima je podijelio 136 žutih kartona, osam crvenih te dosudio 11 jedanaesteraca, što ga svrstava među strože suce u ciparskoj ligi.

Ono što ga dodatno povezuje s hrvatskim nogometom jest činjenica da je u sklopu UEFA sudačke razmjene već dvaput sudio u HNL-u. Prvo je dijelio pravdu na utakmici Šibenik – Istra 1961 (0:0), a zatim i na susretu Rijeka – Slaven Belupo (0:1), oba odigrana u sezoni 2022./23.

Riječ je o standardnoj praksi UEFA-e u kojoj se suci iz manjih liga razmjenjuju kako bi stjecali iskustvo u jačim natjecanjima, pa je Athanasiou kroz takav sustav već dobio priliku suditi i u HNL-u.

Iako relativno mlad, već ima iskustvo međunarodnih utakmica, a njegov profil karakterizira visoka razina kartona i čvrst kriterij, zbog čega se očekuje intenzivan i discipliniran pristup i na Poljudu.