Prešao je iz Dinama u Hajduk pa je nakon ovacija Poljuda poručio: ‘Ovo je bilo teško zamisliti’

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xLUKAxKOLANOVICx via Guliver Image

Hajduk je u četvrtak na Poljudu s 4:0 i ukupnih 9:2 svladao litavski Žalgiris iz Vilniusa te je tako nakon četiri godine čekanja izborio play-off Konferencijske lige. Jedan od boljih igrača na utakmici bio je mladi Anđelo Šutalo koji je asistirao za prvi gol, a zanimljivo je da je 19-godišnjak ovoga ljeta prešao iz Dinama u Hajduk.

“Jako sam zahvalan, pobjeda je tu. Nastavit ćemo se truditi, idemo dalje. Ogromnu podršku smo imali, a rezultat od 4:0 govori sam za sebe”, rekao je u uvodu mladi reprezentativac Hrvatske.

Kako se osjećate na početku sezone, djelujete vrlo samouvjereno?

“Ekipa mi dosta pomaže u tome. Sve ide svojim tokom.”

Navijači su vas ispratili velikim pljeskom. Kako to doživljavate?

“Zahvalan sam navijačima na tome. Nadam se da ću im pružiti puno sjajnih trenutaka.”

Čini se da imate još prostora za napredak. Vjerujete li da možete podići svoju igru na višu razinu?

“Naravno, ovo je tek moja prva seniorska sezona. Dat ću sve od sebe da napredujem.”

Kakve vam poruke šalje trener, što vam govori?

“To morate njega pitati. Za sada sve najbolje, ja sam isto zadovoljan svime u klubu.”

U borbi za prolazak u Konferencijsku ligu čeka vas Raków. Očekujete li znatno teži izazov?

“Idemo utakmicu po utakmicu. Sljedeća je Gorica, sve će doći na svoje.”

Jeste li prije početka sezone očekivali da ćete dobiti ovoliku minutažu?

“Bilo je teško zamisliti da ću od početka ovoliko igrati, ali s trudom i radom sve se može.”

Dosad nismo imali priliku razgovarati s vama. Imate li nogometnog idola?

“Nemam nekog idola, gledam sebe, gledam kako napredovati.”