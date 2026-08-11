Gruzijska momčad prvi put u svojoj povijesti osigurala europsku jesen

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Iako je utorak predviđen za Ligu prvaka, ovaj put su svoj susret Europske lige igrali gruzijska Iberia 1999 i sjevernoirski Larne. U prvom susretu ostalo je 0:0 da bi u uzvratu nakon 120 minuta do pobjede od 2:1 došla Iberia.

Dominirala je gruzijska momčad, ali to im se nije isplatilo sve do 74. minute kada je Vakho Bedoshvili pogodio za 1:0. S obzirom na to da je Iberia dominirala, očekivalo se da će tu prednost lakoćom sačuvati, no Larne je već u 76. minuti preko 19-godišnjeg Jamesa Simpsona došao do izjednačenja.

Do kraja regularnog vremena nije bilo golova što je značilo da se otišlo u produžetke. Tamo je bolja bila gruzijska momčad koja je u 102. minuti preko Nike Sikharulashvilija došla do pobjedničkog pogotka kojim su osigurali play-off Europske lige, a samim time i europsku jesen prvi put u svojoj 27-godišnjoj povijesti.

Tako je Iberia izborila okršaj s pobjednikom dvomeča između poljske Jagiellonije i škotskog Rangersa. U prvoj utakmici tog dvomeča Jagiellonia je slavila s 2:1.

Što se tiče Larnea, oni će svoju europsku jesen tražiti protiv poraženog iz dvomeča između ciparske Omonije i gibraltarskog Lincolna. Prvi susret te dvije momčadi je na Gibraltaru završio s 1:1.