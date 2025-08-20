Hajdukovi juniori u prva dva kola zabili 14 pogodaka, a primili 0!

Podijeli :

Foto: Hajduk.hr / Robert Matić

Hajdukovi juniori odlično su otvorili novu juniorsku sezonu HNL-a. Nakon pobjede nad Šibenikom u gostima s velikih 9:0 su u drugom kolu s 5:0 na domaćem terenu porazili Goricu. Tako su na najbolji mogući način otvorili napad na naslov.

Utakmica s Goricom bila je bizarna jer su obje ekipe promašile jedanaesterac. Štoviše, Hajduk je čak dva puta bio neuspješan s bijele točke te su Sebastijan Kajtazi i Bruno Mišura bili neprecizni. Za Goricu je kazneni udarac promašio Antonio Tolić.

Unatoč tome Hajduk je uspio lakoćom svladati Goricu, a strijelci u pobjedi bili su Davor Bistre, Dmitro Zudin, Duje Milišić, Roko Vojvodić i Ante Bralić. Posebno lijep pogodak bio je Milišićev koji je s 20ak metara krasno pogodio iz slobodnog udarca pored Petra Katalinića.

Sljedeća utakmica za Hajduk je ovaj vikend protiv Sesveta u gostima.

Njihovi najveći konkurenti Lokomotiva i Dinamo su u ligu krenuli nešto drugačije. Lokosi su u prvom kolu odigrali neodlučeno da bi u drugom prokockali pobjedu protiv Rudeša i remizirali s 2:2. Dinamo je na otvaranju upisao pobjedu 3:0, a svoju drugu utakmicu odigrat će danas od 18 sati.