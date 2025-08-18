Hajduk zainteresiran za mađarskog reprezentativca

Podijeli :

via Guliver

Hajduk je još jednom ispao iz Europe, no u HNL-u zasad ima stopostotan učinak od tri pobjede u prva tri kola. Najnovija je upisana protiv Slaven Belupa, koji je u prvom dijelu držao priključak, ali je u nastavku pao i Splićani su slavili s uvjerljivih 3:0.

Prije utakmice trener Gonzalo Garcia naglasio je da momčadi trebaju pojačanja, posebno u veznom redu. Više je puta isticao kako Hajduk nema klasičnog defenzivnog veznjaka, takozvanu “šesticu”, igrača koji može odraditi posao u oba smjera. To jasno pokazuje da prijelazni rok za Bijele još nije gotov.

Sjajni Hajduk u drugom dijelu potpuno razbio Slaven, Bamba zabio nova dva pogotka Bivši hajdukovac potpisao za turskog prvoligaša

Prema pisanju mađarskih medija, Splićani prate njihovog reprezentativca Mihalya Katu (23), kapetana MTK-a iz Budimpešte. On pokriva upravo pozicije koje je Garcia posebno naglašavao – šestice i osmice.

Portal m4sport.hu navodi da postoji interes Hajduka, ali da zasad nema konkretnih poteza. Za Katu se zanimaju i Cercle Brugge iz Belgije te još nekoliko europskih klubova. Ranije je odbio odlazak u Rusiju, a spominjali su ga i Go Ahead Eagles, Alaves te Portsmouth. Prema Transfermarktu vrijedi oko milijun eura, a u MTK-u je prošao sve omladinske kategorije te za prvu momčad upisao 111 ligaških nastupa uz tri gola i jednu asistenciju.