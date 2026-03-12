Hajduk ubrzo donosi odluku oko novog stadiona: U igri su četiri opcije

Podijeli :

xxJakovxPrkicx jp_hajduk-dinamo23-080326 via Guliver Image

U kino dvorani stadiona Poljud predstavljeni su rezultati studije izvodljivosti projekta "Nogometni stadion i kamp u Splitu".

Studija razmatra tri osnovna scenarija, odnosno tri moguća rješenja za budućnost Poljuda. Naknadno je u analizu uključena i četvrta opcija koja podrazumijeva izgradnju novog stadiona na zasad nepoznatoj lokaciji, obnovu Poljuda te izgradnju nogometnog kampa i akademije u Stobreču.

Prva varijanta predviđa temeljitu sanaciju i energetsku obnovu postojećeg stadiona Poljud, dok bi se paralelno gradio novi stadion na Brodarici, uz izgradnju kampa i akademije u Stobreču.

Na predstavljanju studije sudjelovali su predstavnici Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, arhitektonske struke te članovi Uprave Hajduka.

O financijskim projekcijama govorio je Boris Pekić, koji je objasnio da je u analizi korištena inflacijska stopa od dva posto, tipična za stabilna gospodarstva. Takva pretpostavka, istaknuo je, dovodi do različitih financijskih ishoda ovisno o modelu koji se razmatra.

U analizi je korišten reprezentativni uzorak od šest europskih stadiona koji su poslužili kao referentni modeli za usporedbu. Prema tim podacima, prosječna cijena izgradnje iznosi 5.139 eura po sjedalici, bez PDV-a.

U svim predloženim opcijama novi stadion imao bi iste osnovne karakteristike. Planiran je kapacitet od ukupno 35 tisuća mjesta, od čega 30.500 standardnih sjedala, 3500 business mjesta te 100 VIP sjedala.

Procijenjeno je da bi godišnji trošak redovitog investicijskog održavanja iznosio oko sedam milijuna eura.

Projekt ne uključuje samo gradnju stadiona, nego i razvoj šire zone koja bi ga okruživala. Prema predstavljenim planovima, uz stadion bi se nalazilo oko 5.000 četvornih metara prostora predviđenog za klupske sadržaje, ali i za različite komercijalne i javne namjene.

U toj zoni razmatra se izgradnja hotela, poliklinike, trgovačkog centra, kongresno-poslovnih prostora te uređenih javnih površina koje bi činile dio cjelokupnog kompleksa.

Posebno je naglašeno kako ideja novog stadiona nije da bude aktivan samo tijekom utakmica, već da funkcionira kao multifunkcionalni prostor koji bi bio živ tijekom cijele godine i generirao stalne prihode.

“Neće to biti samo nogometni stadion, nego mjesto koje živi svaki dan i koje se isplaćuje svaki dan”, poručio je Budiša.