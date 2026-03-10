Hajduk sazvao posebnu press konferenciju, otkrit će neke velike stvari?

Podijeli :

Sport Klub

Stižu novosti s Poljuda.

Hajduk je za utorak u 17 sati sazvao press konferenciju na kojoj bi glavna tema trebala biti infrastrukturna budućnost splitskog kluba, prenosi Slobodna Dalmacija.

Nisu na Poljudu precizirali o čemu će sve biti riječ, ali jasno je kako će u fokusu biti planovi oko izgradnje (ili obnove) stadiona, odnosno kampa Hajduka.

Kao lokaciju za budući kamp gradonačelnik Tomislav Šuta i potpredsjednik Vlade RH, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić prije desetak dana potvrdili su Stobreč, područje na kojem je dijelom danas golf-igralište.

Detalje ćemo svakako saznati na press konferenciji od 17 sati.