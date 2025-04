Hajduk u velikoj opasnosti, čak sedmorici igrača prijeti suspenzija

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U nedjelju od 18:45 na rasprodanom Poljudu očekuje nas važan dvoboj između Hajduka i Lokomotive, u sklopu 29. kola SuperSport HNL-a.

Gennaro Gattuso ima gotovo sve opcije na raspolaganju za ovaj susret, što je velika prednost s obzirom na važnost završnice sezone. Nitko od njegovih igrača nije suspendiran zbog kartona, a čak sedmorici prijeti izostanak u idućem kolu protiv Varaždina zbog mogućeg trećeg žutog kartona. Na toj listi su: Marko Livaja, Bruno Durdov, Anthony Kalik, Ivan Lučić, Abdoulie Sanyang, Niko Kristian Sigur i Lovre Kalinić, koji je još uvijek izvan stroja.

Dobre vijesti za splitski klub donosi povratak Jana Mlakara u puni trenažni proces, nakon ozljede lista zadobivene u dresu Slovenije, zbog koje je propustio prethodne dvoboje sa Šibenikom i Slaven Belupom. Također trenira i Mihael Žaper, iako njegov točan datum povratka na teren ostaje nepoznanica. Uz već spomenutog Kalinića, Stipe Biuk ostaje još jedan igrač na kojeg Gattuso ne može računati, budući da ga muči upala pubične kosti.

Hajduk se trenutno nalazi na vrhu prvenstvene ljestvice s bodom više od Rijeke i osam više od Dinama, koji je još uvijek aktualni prvak. Do kraja prvenstva ostalo je osam kola, a atmosfera u Splitu je na vrhuncu — potvrđuje to i činjenica da će Poljud protiv Lokomotive biti ispunjen do posljednjeg mjesta. Ulaznice za istočnu tribinu gotovo su potpuno rasprodane, a interes raste iz kola u kolo.

Osim Lokomotive, Hajduk će do kraja sezone na domaćem terenu ugostiti još Istru, Dinamo i Rijeku, što jamči napetu i neizvjesnu završnicu prvenstva.