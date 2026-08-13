Hajduk saznao protivnika za play-off KL-a, čekaju ih bivši hajdukovac i bivši dinamovci

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Prije početka svog uzvratnog susreta trećeg pretkola Konferencijske lige nogometaši splitskog Hajduka su saznali ime potencijalnog suparnika u play-offu, posljednjem kvalifikacijskom krugu prije ligaškog dijela.

Bit će to poljski sastav Rakowa koji je s ukupnih 1-0 bio nakon 180 minuta igre bolji od švedskog Hammarbyja. Nakon ogleda bez golova u Poljskoj u uzvratu je Rakow u gostima pobijedio 1-0.

Pogodak vrijedan prolaska dalje poljske momčadi postigao je Svarnas u nadoknadi prvog poluvremena uzvratnog dvoboja. Rakow je imao olakšan posao u nastavku ogleda jer je Hammarby igrao s desetoricom od 54. minute kada je drugi žuti karton dobio Boudri.

Hajduk je na pragu play-offa Konferencijske lige jer je u prvom susretu, u gostima, pobijedio litavski Žalgiris s uvjerljivih 5-2. U uzvratu bi Splićani na svom Poljudu trebali odraditi posao do kraja.

Prođe li Hajduk dalje onda će prvu utakmicu protiv Rakowa igrati 20. kolovoza na Poljudu.