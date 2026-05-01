Hajduk protiv Varaždina ponovno bez Rebića

Luka Kolanovic via Guliver Image

Nogometaši Hajduka u 33. kolu SuperSport HNL u nedjelju od 18:45 na Poljudu dočekuju Varaždin, no trener Gonzalo Garcia suočen je s ozbiljnim kadrovskim problemima zbog ozljeda i suspenzija.

Sigurno je da Hajduk u toj utakmici neće moći računati na Ante Rebića, što predstavlja velik udarac za momčad u važnom dijelu sezone. Iskusni napadač još se oporavlja od potresa mozga koji je zadobio u završnici susreta protiv Osijeka, a zbog iste ozljede već je propustio i derbi protiv Rijeke na Rujevici. U klubu ne žele riskirati s njegovim zdravljem, pa je odlučeno da se njegov povratak na teren ne ubrzava.

Oprez je očekivan s obzirom na prirodu ozljede, jer kod potresa mozga nema mjesta žurbi, osobito u završnici prvenstva. Iako bi Rebićev povratak bio od velike važnosti za napadački dio momčadi, neće konkurirati za dvoboj s Varaždinom.

Hajduk nema imperativ rezultata jer je već osigurao drugo mjesto, no Varaždin u Split dolazi maksimalno motiviran, s obzirom na borbu za treću poziciju i plasman u europska natjecanja.

Uz Rebića, Garcia neće moći računati ni na Filipa Krovinovića, koji bi zbog ozljede mogao izbivati do kraja sezone. Izvan kadra ostaju i Luka Hodak te Ismael Diallo, dok Ron Raci pauzira zbog četiri žuta kartona.

Sve to znači da Hajduk u susret ulazi znatno oslabljen, posebno u ofenzivnom dijelu, gdje je izostanak Rebića najosjetniji. Prema trenutačnim procjenama, njegov povratak očekuje se u sljedećem kolu, kada Hajduk gostuje kod Dinama na Maksimiru.