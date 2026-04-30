Dinamo se oglasio uoči derbija s Hajdukom: ‘Nije vam dugo trebalo…’

Jakov Prkic via Guliver Image

Posljednji ovosezonski derbi između Dinama i Hajduka je na rasporedu 9. svibnja u 16 sati na Maksimiru u sklopu 34. kola SHNL-a.

Dinamo je jučer objavio informacije o prodaji ulaznica na službenim kanalima, a sada je Facebook objavom priopćio da prodaja ide odlično.

Naime, rasprodana je tribina Sjever dolje, ona na kojoj se okupljaju Bad Blue Boysi. “Nije vam dugo trebalo… Sjever dolje je rasprodan u rekordnom roku! Ajmo, Dinamo!”, piše u objavi zagrebačkog kluba.

Podsjetimo, u prošlom kolu Plavi su osigurali 26. titulu prvaka u povijesti baš zahvaljujući prednosti nad Hajdukom od 15 bodova.

U tri odigrana ovosezonska derbija Dinamo je pobijedio dva puta, a jednom je bilo neriješeno.