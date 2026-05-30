Arne Slot više nije trener Liverpoola!

AP Photo/Ian Walton via Guliver Image

Arne Slot više neće biti trener Liverpoola, tvrdi poznati talijanski transfer-insajder Fabrizio Romano.

Nizozemski stručnjak i klub s Anfielda dogovorili su razlaz nakon analize razočaravajuće sezone u kojoj nisu uspjeli obraniti naslov prvaka Engleske. Prema Romanovim informacijama, glavni favorit za njegova nasljednika je Andoni Iraola, trener AFC Bournemoutha.

Slot je na klupu Liverpoola sjeo prije dvije godine te je u svojoj prvoj sezoni, 2025. godine, odveo momčad do naslova u Premier ligi. Ipak, u ovoj sezoni Liverpool se mučio s formom, a prvenstvo je završio na petom mjestu ljestvice.

Uprava Liverpoola podržala je Slota tijekom prošlogodišnjeg ljetnog prijelaznog roka, kada su na Anfield stigla zvučna pojačanja poput Alexander Isaka, Florian Wirtza i Hugo Ekitikea.

Unatoč velikim ulaganjima, Liverpool je sezonu završio bez osvojenog trofeja, što je na kraju dovelo do prekida suradnje s nizozemskim trenerom.