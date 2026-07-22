Hajduk predstavio novi dres: ‘Zbog ovih detalja je posebno interesantan’

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HNK Hajduk

Hajduk i Adidas službeno su predstavili novi domaći dres za natjecateljsku sezonu 2026./2027.

Tradicionalna bijela podloga ove je godine osvježena crvenim Adidasovim prugama na desnom i plavim prugama na lijevom ramenu, čime su na moderan način ukomponirane prepoznatljive klupske boje. Dres je izrađen od 100 % recikliranog poliestera uz primjenu CLIMACOOL tehnologije.

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Povodom lansiranja nove garniture, za službenu stranicu Hajduka oglasila se članica Uprave i direktorica marketinga Hajduka, Marinka Akrap.

“Domaći dres za Hajduk uvijek mora ostati čist, prepoznatljiv i vjeran identitetu Kluba. Ove sezone nadovezali smo se na prošlosezonski dizajn i dodatno ga razvili. Bijela osnova ostaje temelj domaćeg dresa, a crvene pruge na desnom i plave na lijevom rukavu daju mu novu dinamiku, bez gubitka onoga po čemu je Hajdukov dres prepoznatljiv. Ovo je već treća sezona naše suradnje s adidasom i drago nam je što kroz taj odnos zajedno promišljamo svaki novi dres. Važno nam je da poštuje tradiciju Kluba, ali i da svaka sezona donese detalj po kojem će se pamtiti. Vjerujemo da će ga navijači dobro prihvatiti i da će im zbog svojih prepoznatljivih detalja biti posebno interesantan.”

Ispred njemačkog proizvođača opreme, detalje o dizajnu i funkcionalnosti za službenu klupsku stranicu pojasnila je Petra Franić iz Adidasa.

“Prilikom dizajniranja novog domaćeg dresa željeli smo ostati vjerni bogatoj tradiciji Hajduka, istovremeno mu dajući suvremen izraz. Kroz čiste linije, prepoznatljive klupske boje i pažljivo odabrane detalje nastojali smo dodatno naglasiti identitet Kluba. Uz dizajn, jednaku smo pažnju posvetili i funkcionalnosti pa dres koristi adidasovu CLIMACOOL tehnologiju kako bi igračima pružio maksimalnu udobnost tijekom igre. Vjerujemo da će ga navijači s ponosom nositi tijekom nove sezone.”

Novi dres već je dostupan na službenom klupskom Web Shopu, dok u sve Fan Shopove stiže u četvrtak, 23. srpnja.