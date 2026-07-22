Legendarni David Luiz uoči gostovanja na Poljudu: ‘To je privilegij’

Uoči prve utakmice drugog pretkola Europske lige protiv Hajduka, novinarima se obratio proslavljeni brazilski stoper David Luiz.
Bivši osvajač Lige prvaka danas nosi dres ciparskog Pafosa te je s puno poštovanja najavio okršaj na Poljudu, naglasivši kako ga veseli atmosfera koja ga očekuje u Splitu.
Kao jedan od najiskusnijih igrača u momčadi, Luiz je istaknuo sjajnu atmosferu u svlačionici i visoku razinu motiva pred početak europske sezone.
“U Pafosu mi je sjajno, a čeka nas veliki test na početku sezone. Moral nam je visok s našim trenerom i svi svakog dana dajemo sve. Imamo mentalitet koji širimo međusobno. Ostalo moramo pokazati na terenu”, poručio je Brazilac.
Na pitanje o vlastitoj ulozi te doprinosu momčadi kroz bogato iskustvo, stoper je naglasio kako je borbeni duh dio njegovog identiteta.
“Prvenstveno sam sretan što sam u ovoj ekipi koja se bori za sve i želi biti najbolja svaku utakmicu. To je mentalitet ekipe i mene kao igrača.”
Tijekom karijere Luiz je dijelio svlačionicu s vrhunskim hrvatskim nogometašima, a posebno se osvrnuo na Matea Kovačića s kojim je igrao u Chelseaju, ali i na mlade snage koje su danas u kadru Hajduka.
“Kovačić je jedan od najboljih na svijetu, ali igrao sam i s ostalima. Čeka nas sjajna nogometna atmosfera i ista takva ekipa. Imaju puno mladih igrača koji su sjajni. Bit će teško, ali to je privilegija”.
Unatoč tome što mu je 39 godina, brazilski veteran uspješno drži korak s modernim zahtjevima igre, a tajna je u potpunoj posvećenosti i promjeni životnih navika.
“Morao sam se puno promijeniti, pazim što jedem i kako se ponašam. Želim samo pomoći ekipi, iako starim.”
Na samom kraju, legendarni nogometaš ponudio je emotivno razmišljanje o izvoru motivacije te stavu prema životu i nogometu.
“Privilegiran sam lik jer sam zdrav i to je najvažnije. Razumijem život. Kad vidite djecu u bolnici onda tek vidite što je problem. Bogu hvala na svemu. To je moj način života”, zaključio je David Luiz.
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