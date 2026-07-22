Legendarni David Luiz uoči gostovanja na Poljudu: ‘To je privilegij’

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xEibner-Pressefoto JoergxNiebergax EP_JNL via Guliver

Uoči prve utakmice drugog pretkola Europske lige protiv Hajduka, novinarima se obratio proslavljeni brazilski stoper David Luiz.

Bivši osvajač Lige prvaka danas nosi dres ciparskog Pafosa te je s puno poštovanja najavio okršaj na Poljudu, naglasivši kako ga veseli atmosfera koja ga očekuje u Splitu.

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Kao jedan od najiskusnijih igrača u momčadi, Luiz je istaknuo sjajnu atmosferu u svlačionici i visoku razinu motiva pred početak europske sezone.

“U Pafosu mi je sjajno, a čeka nas veliki test na početku sezone. Moral nam je visok s našim trenerom i svi svakog dana dajemo sve. Imamo mentalitet koji širimo međusobno. Ostalo moramo pokazati na terenu”, poručio je Brazilac.

Na pitanje o vlastitoj ulozi te doprinosu momčadi kroz bogato iskustvo, stoper je naglasio kako je borbeni duh dio njegovog identiteta.

“Prvenstveno sam sretan što sam u ovoj ekipi koja se bori za sve i želi biti najbolja svaku utakmicu. To je mentalitet ekipe i mene kao igrača.”

Tijekom karijere Luiz je dijelio svlačionicu s vrhunskim hrvatskim nogometašima, a posebno se osvrnuo na Matea Kovačića s kojim je igrao u Chelseaju, ali i na mlade snage koje su danas u kadru Hajduka.

“Kovačić je jedan od najboljih na svijetu, ali igrao sam i s ostalima. Čeka nas sjajna nogometna atmosfera i ista takva ekipa. Imaju puno mladih igrača koji su sjajni. Bit će teško, ali to je privilegija”.

Unatoč tome što mu je 39 godina, brazilski veteran uspješno drži korak s modernim zahtjevima igre, a tajna je u potpunoj posvećenosti i promjeni životnih navika.

“Morao sam se puno promijeniti, pazim što jedem i kako se ponašam. Želim samo pomoći ekipi, iako starim.”

Na samom kraju, legendarni nogometaš ponudio je emotivno razmišljanje o izvoru motivacije te stavu prema životu i nogometu.

“Privilegiran sam lik jer sam zdrav i to je najvažnije. Razumijem život. Kad vidite djecu u bolnici onda tek vidite što je problem. Bogu hvala na svemu. To je moj način života”, zaključio je David Luiz.