UŽIVO OD 18: Stigli su sastavi, Hajduk bez Livaje u Gorici lovi vrh HNL-a

Od 18 sati će Gorica i Hajduk otvoriti 11. kolo SuperSport HNL-a. Domaćin iz Velike Gorice pokušat će prekinuti niz od tri uzastopna domaća poraza dok Splićani pobjedom ili remijem mogu privremeno preuzeti vrh domaćeg prvenstva.
16:27
Stigli su sastavi
Gorica (3-4-2-1): Matijaš - Perić - Filipović - Leš - Trontelj - Pozo - Pavičić - Duraković - Pršir - Kavelj - Čuić
Hajduk (4-2-3-1): Ivušić - Hodak - Šarlija - Mlačić - Hrgović - Sigur - Krovinović - Almena - Pukštas - Rebić - Šego
16:20
Tko nedostaje?
Kod Gorice neće biti Marijana Čabraje zbog 4 žuta kartona, a zbog istog razloga neće biti ni Adriona Pajazitija kod Bijelih. Kod Splićaa sigurno neće biti Marina Skelina, Ismaela Dialla i Roka Brajkovića dok se još čeka odluka o nastupu kapetana Marka Livaje.
16:19
Tko sudi?
Sudac utakmice u Velikoj Gorici je mladi Patrik Pavlešić. Sudio je Hajduku protiv Osijeka i Lokomotive, a Splićani su se na njegove izvedbe žalili u susretu na Opus Areni. Što se tiče Gorice, njima je sudio u povijesnoj pobjedi protiv Dinama na Maksimiru.
