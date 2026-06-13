Hajduk ih otpisao, ali ipak stižu na pripreme! Evo zašto Krovinović, Šarlija i Guillamon ostaju uz prvu momčad

Stavljanje na transfer listu ne znači i automatski odlazak iz kluba. Iako sportski direktor Robert Graf na njih više ne računa u budućim planovima, formalno su i dalje igrači Hajduka te im klub mora omogućiti uvjete rada predviđene ugovorom.

U klupskoj objavi nakon završetka sezone navedeno je kako su Šarlija, Krovinović i Guillamon slobodni pronaći novu sredinu, no to ne podrazumijeva raskid suradnje. Budući da zasad nijedan od njih nije blizu odlaska, vrlo je izgledno da će otputovati i na glavni dio priprema na Bledu, gdje će Hajduk od 23. lipnja do 1. srpnja odigrati tri prijateljske utakmice, prenosi Index.

Iako se postavlja pitanje zašto ih klub jednostavno ne prebaci u obnovljenu B momčad, takav potez nije moguć bez pristanka igrača ili posebne ugovorne odredbe, prenosi. Kod iskusnih prvotimaca poput njih klub ih ne može jednostrano poslati u drugu momčad, zbog čega su obvezni nastaviti raditi s prvom ekipom.

U Poljudu pritom ne žele ponoviti situaciju iz ljeta 2024., kada su Yassine Benrahou i Leon Dajaku bili izdvojeni iz prve momčadi, što je izazvalo brojne kritike i moglo dovesti do pravnih problema za klub. Zato će Šarlija, Krovinović i Guillamon normalno odraditi pripreme, iako je jasno da Hajduk tijekom prijelaznog roka traži način za njihov odlazak.