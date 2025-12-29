Hajduk ga otpisao, ali on još uvijek ne želi otići!?

Nije ispunio očekivanja.

Hajduk je odlučio raskinuti ugovor o posudbi s Edgarom Gonzalezom jer Španjolac nije ispunio očekivanja nakon dolaska na Poljud, pisao je to Dalmatinski portal.

Španjolski stoper u momčadi Gonzala Garcije skupio je svega 601 minutu. Zato Gonzalez i njegova menadžerska agencija razmatraju različite opcije za nastavak sezone.

Kako piše Marca, Almeria više uopće ne računa na bivšeg igrača Betisa, no branič neće napustiti Hajduk sve dok ne pronađe rješenje koje će ga zadovoljiti i koje neće uključivati povratak u Andaluziju.

FC Andorra pojavljuje se kao jedna od ozbiljnijih opcija, a Gonzalez ozbiljno razmatra povratak u drugu španjolsku ligu.

