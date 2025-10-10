Hajduk dovodi mladog talenta Sarajeva, čeka se samo potvrda?

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Momčadi Gonzala Garcije uskoro bi se mogao pridružiti mladi igrač Sarajeva.

Kako javlja Telesport, Kenan Vrban bio je meta interesa nekadašnjeg voditelja Akademija Gorana Sablića, a čini se da su čelnici Hajduka uspjeli dovršiti ovaj posao.

Posao je neslužbeno gotov i čeka se samo još potvrda da je 17-godišnjak igrač Bijelih.

Vrban igra na poziciji ofenzivnog veznog, a pod vodstvom trenera Zorana Zekića prošle je sezone skupio pet ligaških nastupa. Ove je sezone također odigrao jednu utakmicu, a paralelno nastupa i za juniorsku momčad. U prethodne dvije sezone bio je član kadetske ekipe Sarajeva, gdje je dominirao s impresivnim učinkom od 35 pogodaka u 45 susreta.

Član je tamošnje U-17 reprezentacije gdje je postigao četiri pogotka u sedam nastupa, a već je zaigrao i za U-19 selekciju.