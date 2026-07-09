Hajduk danas igra svoju prvu europsku utakmicu, Livaja ostaje na klupi

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk večeras od 20 sati igra svoju prvu europsku utakmicu sezonu. Osvajanjem drugog mjesta u SuperSport HNL-u osigurali su mjesto u kvalifikacijam za Europsku ligu, drugi rang europskog nogometa. Tamo ih je ždrijeb spojio sa slovačkom Žilinom koja ih je 2009. godine šokirala s ukupnih 2:1 u jednom od najvećih europskih debakla splitskog kluba.

Obje ekipe dolaze u susret u ne baš najboljem raspoloženju. Iako je Hajduk pobijedio u sve tri pripremne utakmice, nad glavom Gonzala Garcije visi problem zvan Marko Livaja. S kapetanom Bijelih posvađao se na pripremama te je “desetka” potjerana s priprema i pričalo se odlasku iz kluba. Situacija se na kraju izgladila i Livaja se vratio treninzima.

Međutim, unatoč tome, kapetan splitske momčadi ne bi trebao krenuti od prve minute protiv Žiline koja u svojim pripremnim utakmicama nije upisala nijednu pobjedu (dva remija i dva poraza). Tu vijest o izostanku Livaje prenosti Dalmatinski portal koji nagađa da bi Garcia mogao napraviti nekoliko zanimljivih poteza. Među njima je postavljanje Darija Melnjaka na lijevo krilo splitskog napada.

Gledajući posljednju utakmicu Hajduka na pripremama (pobjeda protiv Celja od 1:0), Melnjak na krilu ne bi bio preveliko iznenađenje. Iako na SofaScoreu stoji kako je splitski klub igrao s trojicom u obrani. Garcia je nakon susreta komentirao postavljanje Melnjaka na lijevo krilo.

U tom susretu na vratima je krenuo Toni Silić, obranu su činili, s desna na lijevo, Mathieu Acapandie, Dario Marešić, Alec van Hoorenbeeck i Šimun Hrgović, u veznom redu su bili Etnik Brutti, Adrion Pajaziti i Rokas Pukštas, na krilima Melnjak i Roko Brajković dok je u vrhu napada bio jedini strijelac utakmice Michele Šego.

Slični sastav trebao bi zaigrati na Poljudu protiv Žiline. Dvojba postoji na poziciji stopera gdje umjesto Hoorenbeecka može zaigrati i mladi Marino Skelin dok na desnom beku umjesto nove adicije Acapandieja može zaigrati Luka Hodak. Na krilima ne bi trebalo biti promjena jer Abdoulie Sanyang Bamba ne može igrati zbog suspenzije koju je zaradio prošle sezone protiv Dinamo Cityja.