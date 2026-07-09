Veliki udarac za Maroko: Susret s Francuskom propušta njihov najbolji strijelac

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Večeras od 22 sata započet će prvo četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. U Foxboroughu, okolici Bostona, snage će odmjeriti Francuska i Maroko što je ujedno i repriza polufinala Svjetskog prvenstva u Kataru gdje je pobjedu upisala reprezentacija Francuske.

Obje ekipe na ovom prvenstvu prikazuju odličan nogomet te su bez poraza stigle do četvrtfinala. Francuska je upisala i sve pobjede dok je Maroko uz remi s Brazilom, remizirao i s Nizozemskom koju je na kraju i porazio nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Ključan u tim pobjedama bio je i novi igrač Bayerna Ismael Saibari koji je na ovom Svjetskom prvenstvu zabio tri gola te je najbolji strijleac sjevernoafričke reprezentacije. Međutim, u susretu s Kanadom ozlijedio se nakon 22 minute te se nije uspio dovoljno oporaviti za ogled s finalistima iz Katara.

“Nije spreman danas, prerano je za njega. Nadam se da će se oporaviti za sljedeću utakmicu”, rekao je izbornik Maroka Mohamed Ouahbi.