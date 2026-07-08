Šego uoči Žiline: ‘Odradili smo puno bolje pripreme nego lani, idemo po osvetu’

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Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk u četvrtak od 20 sati započinje novu europsku sezonu prvom utakmicom 1. pretkola Europske lige protiv slovačke Žiline.

Splićane očekuje dvoboj s momčadi koja je prošle sezone završila na četvrtom mjestu slovačkog prvenstva i osvojila Kup, a susret su na konferenciji za medije najavili trener Hajduka Gonzalo Garcia i napadač Michele Šego.

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Koliko možemo očekivati golova? Dva, tri, četiri? Imaš li neki predosjećaj?

Šego: “Koliko Bog da. Dobro se osjećam i sve ćemo vidjeti sutra.”

Kako ocjenjuješ pripreme? Jesi li zadovoljan?

Šego: “Osjećam se dobro, sve smo nadopunili na 100%. Pobijedili smo svaku utakmicu i veselimo se početku sezone.”

Neki igrači su otišli, došli su novi. Jeste li se uigrali?

Šego: “Jako su se dobro uklopili. Acapandie je napisao da je dobrodošlica bila dobra. Mislim da će to biti dobro.”

Na pripremama smo vidjeli drugačiji Hajduk. Što možete obećati navijačima u igri?

Šego: “Trener od početka traži visoki presing. Nadam se da ćemo se tako prezentirati sutra i cijele sezone.”

Što očekujete od utakmice? Oni su na presici rekli da su priželjkivali Hajduk?

Šego: “Ne smijemo ih podcijeniti. Dugo su skupa, mladi su, trkački moćni. Jednom su nas već pobijedili pa idemo to osvetiti.”

Kakva je atmosfera u svlačionici?

Šego: “Ne diraju me problemi, mi smo profesionalci. Mi se jedino možemo fokusirati na teren.”

Kako se nosite s ulogom favorita? Od Hajduka se uvijek traži prolaz.

Šego: “Povijest nam je motivacija. Znamo kakav je pritisak, ali to nam je motivacija.”

Sezona počinje za tri tjedna. Kako ste zadovoljni formom?

Šego: “Zadovoljni smo s fizičkom spremom, odradili smo puno bolje pripreme nego lani.”

Odgovara li ti više pozicija krila ili napadača?

Šego: “Mislim da sam se najbolje snašao u napadu. To sam odigrao u akademiji, ali nije mi problem odigrati sve tri pozicije.”