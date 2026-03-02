Hajduk će dva derbija morati igrati bez važnog igrača

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk prvo čeka kup utakmica, a onda i najveći hrvatski derbi.

Hajduk u srijedu igra četvrtfinale Kupa protiv Rijeke na Rujevici u 20 sati, a onda će na svom Poljudu u nedjelju dočekati Dinamo od 15 sati u sklopu 25. kola HNL-a.

Kako javljaju Sportske novosti, trener Hajduka Gonzalo Garcia u tim dvobojima neće moći računati na jako važnog igrača. Iker Almena ozlijedio se još u prvoj utakmici drugog dijela sezone te ga i dalje nema.

Nema jasnog odgovora kada bi se Španjolac mogao vratiti na teren. Nedavno je pokušao lagano trenirati i trčati, ali gležanj mu je ponovno otekao, što je dodatno zabrinulo liječničku službu.

Almena je na Poljud stigao krajem ljetnog prijelaznog roka iz Al-Qadsiaha. U Hajduk je došao na posudbu, a ugovor sa saudijskim klubom veže ga do 2028. godine.