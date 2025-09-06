Hajdučice bolje od aktualnih prvakinja hrvatske nogometne lige

Podijeli :

Foto: Robert Matić / hajduk.hr

U drugom kolu prve HNL za žene susrele su se aktualne prvakinje Agram i splitski Hajduk. Zagrebački klub je prošle godine osvojio ligu, ali ove sezone u prvom derbiju protiv Hajduka nisu uspjeli doći do pobjede. Naprotiv, splitski klub je na krilima Andree Grebenar, reprezentativke Bosne i Hercegovine došao do pobjede 4:0. Nogometašica s broje 23 na leđima postigla je x. pogodaka te je tako najavila Hajdukovu borbu za naslov.

Prošle sezone su igrali čak sedam puta, od toga šest puta u ligi. Tri pobjede ostvarile su hajdučice dok su četiri puta slavile nogometašice Agrama. Očekivao se tako izjednačen susret, no to nismo dobili.

U prvih pet minuta nogometašice Hajduka odjurile su na veliku prednost. U trećoj minuti zabila je Grebenar, a ista igračica tresla je mrežu i dvije minute kasnije. Svoj hat-trick je bh. reprezentativka zaključila u 26. minuti. S tim rezultatom se otišlo na poluvrijeme.

U drugom dijelu je Hajduk povećao prednost golom Janje Čanjevac. Tako su u drugom kolu velikom pobjedom od 4:0 porazile aktualne osvajačice lige. Trenutno se nalaze na prvom mjestu, a može ih prestići Dinamo pobjedom protiv Gorice u nedjelju.

Sljedećo kolo za Hajduk donosi domaći ogled protiv Split dok Agram ide u goste Istri 1961.