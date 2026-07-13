Haaland žestoko udario na suce nakon ispadanja: ‘Ovo je preslabo za Svjetsko prvenstvo’

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Erling Haaland nije skrivao razočaranje nakon što je Norveška u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva nakon produžetaka izgubila od Engleske 2:1.

Najviše nezadovoljstva izazvala je VAR odluka kojom je poništen pogodak Torbjorna Lysakera Heggema zbog prekršaja koji je, prema procjeni sudaca, Haaland napravio nad Elliotu Andersonu, piše Goal.com.

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Sporna situacija dogodila se početkom drugog poluvremena, kada je VAR nakon pregleda snimke poništio norveški pogodak. Odluka je izazvala burne reakcije igrača i stožera, a među najglasnijima bio je upravo Haaland.

“Iskreno, osjećam se nekako prazno. Mislim da smo zaslužili više. Po meni, ono nije bio prekršaj. Gol je poništen jer sam navodno gurnuo Elliota Andersona, a mene tako guraju u svakom duelu. Ostaje gorak okus”, izjavio je norveški napadač.

Potom je dodatno kritizirao kriterij suđenja.

“Ako je ono prekršaj, onda bih ja trebao dobiti slobodan udarac u gotovo svakom duelu, na svakoj utakmici. Stalno me guraju i vuku, i zato mislim da je ovo slabo suđenje. Na Svjetskom prvenstvu odlučuju sitnice. Protiv Brazila smo uspjeli okrenuti takve situacije u svoju korist. Sada, kad su odluke 50-50 išle protiv nas, bilo je teško”, poručio je Haaland.