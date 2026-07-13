Povijesni posao Lakersa: Reaves dobio najveći ugovor za nedraftiranog igrača u NBA-u

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Bruno Zanotto via Guliver

Los Angeles Lakersi su službeno produžili ugovor sa 196 cm visokim bekom Austinom Reavesom, koji će i u budućnosti nastaviti nositi ljubičasto-zlatni dres.

Amerikanac se slavnoj momčadi iz Grada anđela pridružio 2021. godine, a u sezoni 2026./27. bit će u svojoj šestoj godini s klubom.

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Dvadesetosmogodišnji Reaves pristao je na novi četverogodišnji ugovor vrijedan 185 milijuna dolara (162,3 milijuna eura), što je najunosniji ugovor za igrače koji nisu izabrani na NBA draftu. Prošle sezone odigrao je 51 utakmicu, od čega je 45 započeo u početnoj petorci, te je u prosjeku postizao 23.3 poena, 4.7 skokova, 5.5 asistencija i 1.1 ukradenu loptu u 34.5 minuta po utakmici.

S prosjekom od 23.3 poena ostvario je najbolji šuterski učinak među svim “nedraftiranim” igračima od sezone 1985./86., kada je Moses Malone u prosjeku postizao 23.8 poena. U povijesti Lakersa, među njima je uspješniji bio samo legendarni George Mikan, koji je također u sezoni 1951./52. u prosjeku postizao 23.8 poena.

Košarkaš iz Arkansasa poboljšao je svoj prosjek postignutih poena u svakoj od svojih pet sezona u NBA. U svojoj debitantskoj sezoni 2021./22. prosječno je postizao 7,3 poena po utakmici, a prošle sezone već je imao 23,3 poena po utakmici.

Reaves je u regularnoj sezoni za Lakerse odigrao 331 utakmicu, od čega 216 kao starter. Prosječno je postizao 15,8 poena, 3,9 skokova i 4,5 asistencija uz 48,3% šuta iz igre, 36,8% trica i 86,5% slobodnih bacanja.

Sedamnaesterostruki NBA prvaci napravili su veliku promjenu u svom rosteru nakon završetka prošle sezone. LeBron James, Rui Hachimura, Deandre Ayton, Marcus Smart, Jaxson Hayes i Luke Kennard napustili su klub, a Walker Kessler, Kevon Looney, Quentin Grimes, Collin Sexton, Jaden Hardy i Sandro Mamukelašvili pridružili su se Lakersima.

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