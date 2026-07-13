Rani krah na Svjetskom prvenstvu donio Njemačkoj milijunske gubitke

Rano ispadanje njemačke nogometne reprezentacije sa Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku imat će značajne financijske posljedice za Njemački nogometni savez (DFB), izvijestila je njemačka novinska agencija DPA.

“Planirani deficit iznosi 9,4 milijuna eura, a zbog računovodstvenih postupaka konačni rezultat moći ćemo potvrditi tek na jesen”, rekao je Grunwald za sportski tjednik Kicker, dodajući da bi DFB bio u plusu samo zato što su se plasirali u završnicu Svjetskog prvenstva.

Nagrade reprezentaciji isplaćivale bi se samo ako bi se plasirali u osminu finala, a savez je prilikom pripreme proračuna uzeo u obzir i mogućnost ranog ispadanja. Njemački igrači ispali su s ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u šesnaestini finala, nakon što su Paragvajci bili bolji od njih nakon izvođenja jedanaesteraca.

Procjena deficita trenutno ne uključuje troškove promjene izbornika. Nakon neuspjeha na prvenstvu, suradnja s Julianom Nagelsmannom je završena, a DFB upozorava da izračun ne uključuje otpremninu za dosadašnji trenerski kadar niti bilo kakvu naknadu za dolazak novog trenera.

Prema tjedniku Kicker, otpremnina za bivši trenerski kadar procjenjuje se na oko 6.8 milijuna eura. Osim toga, Savez bi mogao imati dodatne troškove ako potpiše ugovor s Jürgenom Kloppom, kojeg mediji spominju kao glavnog kandidata za novog trenera.

Grunwald je rekao da će ažurirana financijska projekcija nakon ljetne pauze pokazati stvarni utjecaj promjene trenera na poslovanje saveza. Naglasio je da je ukupni proračun postavljen na način da bi DFB završio financijsku godinu u uravnoteženom stanju, ali da po potrebi može prilagoditi ili smanjiti pojedinačne projekte.