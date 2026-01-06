Guardiolu pitali o Gvardiolovoj ozljedi: Dao je kratak, ali i zabrinjavajuć odgovor

Podijeli :

xMarkxCosgrove/NewsxImagesx via Guliver Image

Ozljeda koju je Joško Gvardiol zaradio u derbiju Premier lige pokazala se vrlo ozbiljnom, slijedi mu operacija i višemjesečna stanka, a njegov nastup na Svjetskom prvenstvu doveden je u veliko pitanje.

Hrvatski reprezentativac pretrpio je prijelom tibije desne noge, što je teže nego što se u prvi trenutak mislilo, te će u idućim danima morati na operativni zahvat. Ozlijedio se u drugom poluvremenu nedjeljnog susreta protiv Chelseaja, koji je završio 1:1. Nakon jednog duela ostao je ležati na travnjaku, a s terena je izašao uz vidne bolove i pomoć medicinske službe.

O njegovu stanju oglasio se i trener Manchester Cityja Pep Guardiola, čije su izjave dodatno pojačale zabrinutost. Naglasio je kako klub želi Gvardiola natrag što je prije moguće, ali i priznao da će realno izbivati s terena dulje razdoblje te da se momčad mora snaći bez njega.

“Želimo da se Joško vrati što prije, ali realnost je da će biti izvan terena dulje vrijeme. Moramo preživjeti ovaj period i ići dalje.”

Prijelom tibije smatra se jednom od zahtjevnijih ozljeda za nogometaše, a oporavak često traje nekoliko mjeseci, ovisno o težini prijeloma i rehabilitaciji. Zbog toga je Gvardiolov nastup na SP-u 2026. sada ozbiljno neizvjestan, što dodatno brine hrvatski stručni stožer.

Za Manchester City ovo je težak udarac u osjetljivom dijelu sezone, dok se u hrvatskoj reprezentaciji s posebnom pažnjom iščekuju nove informacije o zdravstvenom stanju jednog od ključnih igrača.