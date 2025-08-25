Guardian plasirao ‘bombu’: Livaković bi mogao u Premier ligu, razgovori su u tijeku

Podijeli :

Dominik Livaković ovog ljeta vjerojatno će napustiti turski Fenerbahče.

Za usluge hrvatskog golmana navodno su zainteresirani na Otoku. Kako piše ugledni The Guardian, Fenerbahče je u intenzivnim pregovorima s Nottingham Forestom oko transfera Dominika Livakovića.

Jose Mourinho kao svog prvog golmana u Feneru vidi Irfana Cana Egribayata, što znači da je Livaković pao u drugi plan. Trener Foresta, Nuno Espirito Santo želi pojačati konkurenciju među vratnicama. Dosad mu je ‘jedinica’ bio Belgijac Matz Sels, a Livaković mu je idealan kandidat da pojača konkurenciju.

Do sada su interes za Livakovića pokazivali i Tottenham i Manchester United, ali do dogovora nije došlo.

