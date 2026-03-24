Službeno je: Griezmann će se pridružiti hrvatskom reprezentativcu

Podijeli :

xLexPictorium via Guliver

Francuski krilni napadač Antoine Griezmann novi je igrač Orlando Cityja, a redove MLS franšize pojačat će tek na ljeto, odnosno po završetku sezone u Atlético Madridu.

Griezmann je potpisao ugovor koji vrijedi do 2028. godine, uz opciju produljenja do 2029. U Orlandu igra i naš reprezentativac Marco Pašalić.

Ovim potpisom okončan je njegov drugi mandat u redovima Atletica, a američka avantura bit će ujedno i prvi put da 35-godišnjak igra profesionalni nogomet za klub izvan Španjolske.

Nekadašnji igrač Real Sociedada i Barcelone branio je boje reprezentacije Francuske, s kojom je osvojio Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji, a za reprezentaciju je od 2014. do 2024. postigao 44 gola u 137 nastupa.