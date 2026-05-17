Objavljena je točna satnica posljednjeg kola HNL-a, samo dvije utakmice u isto vrijeme

Hrvatski nogometni savez objavio je službenu satnicu posljednjeg, 36. kola HNL-a.

Suprotno tradiciji da se sve utakmice zadnjeg kola igraju u istom terminu, HNS je rasporedio susrete kroz dva dana i tri različita termina. Razlog tomu je što je većina ključnih pitanja u prvenstvu već riješena.

Budući da je Dinamo davno obranio naslov prvaka, a Hajduk zacementirao drugu poziciju, njihovi susreti nemaju rezultatski imperativ. Splićani otvaraju svoj vikend već u petak protiv Vukovara 1991, koji se oprašta od prve lige, dok će Dinamo podići pehar na Maksimiru u subotu navečer nakon dvoboja s Lokomotivom.

Jedina prava nepoznanica ostaje bitka za treće mjesto između Varaždina i Rijeke. Zbog toga su jedino njihove utakmice ostale u paralelnom terminu u subotu od 16 sati. Kolo će u petak na Opus Areni otvoriti Osijek i Slaven Belupo.

Raspored i satnica 36. kola HNL-a:

Petak, 22. svibnja:

Osijek – Slaven Belupo (16)

Hajduk – Vukovar 1991 (18.15)

Subota, 23. svibnja:

Varaždin – Istra 1961 (16)

Rijeka – Gorica (16)

Dinamo – Lokomotiva (18.45)