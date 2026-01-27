Gotov je najveći posao Istre u povijesti kluba

Podijeli :

NK Istra 1961

Talijanski insajder kaže da je posao završen.

Istra je završila najveći posao u povijesti kluba.

Prema pisanju talijanskog insajdera Lorenza Leporea, 23-godišnji nigerijski napadač Salim Fago Lawal postat će novi igrač češke Viktorije Plzen. Istra bi trebala dobiti fiksnu odštetu od 2,4 milijuna eura. Uz bonuse taj bi iznos mogao doseći i tri milijuna eura, a navodno je dogovoreno i 10 posto od buduće prodaje.

“Lawal je uspješno obavio liječnički pregled u Viktoriji Plzeň, a potpis ugovora očekuje se danas. Transfer predstavlja povijesni transfer za češki klub i rekordnu prodaju za hrvatski klub”, navodi insajder.

Lawal je ove sezone u 17 prvenstvenih utakmica zabio pet golova i dvaput asistirao. Ugovor s Istrom ima do ljeta 2028. godine, a Transfermarkt ga procjenjuje na 1,8 milijuna eura.