Gorica i Lokomotiva podijelili bodove u povratku SHNL-a, Mudražija na korak do Livaje

Lokomotiva je ovim bodom preskočila Osijek na šestom mjestu s 32 boda, jednim više od rivala. Gorica je ostala deveta sa 25 bodova, tri više od posljednjeg Šibenika, koji će u nedjelju gostovati kod Hajduka na Poljudu.

U prvom poluvremenu, nakon mirnog početka, Gorica je povela u 30. minuti. Merveil Ndockyt i Tibor Halilović odigrali su dupli pas po lijevom krilu, a Halilović preciznim udarcem s ruba šesnaesterca zabio za 0:1. Bio je to njegov prvi gol nakon više od godinu dana. Lokomotiva je izjednačila u 42. minuti, nakon što je Marin Leovac pao u gostujućem šesnaestercu, a sudac Dario Bel je, nakon VAR provjere, dodijelio penal. Robert Mudražija je sigurno realizirao udarac s bijele točke za 1:1, čime je postigao svoj 13. gol u prvenstvu.

Na početku drugog poluvremena, Lokomotiva je zabila drugi gol u 49. minuti, no taj je gol poništen nakon VAR provjere zbog toga što je lopta prilikom izvođenja kornera bila izvan granica igrališta. Gorica je u 59. minuti mogla doći do vodstva, no Gregor Sikošek promašio je odličnu priliku, udarivši loše s desetak metara. Na kraju utakmice, Marko Kolar je zabio za Goricu, no njegov gol je poništen zbog zaleđa.