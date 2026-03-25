Goal uvrstio Luku Vuškovića među najveće mlade svjetske talente

Podijeli :

Ayman Alahmed via Guliver

Još jedno priznanje za mladog talentiranog hrvatskog stopera.

Goal.com objavio je svoju godišnju listu 50 najvećih svjetskih talenata, a na njoj se visoko plasirao mladi branič Luka Vušković.

Stoper HSV-a zauzeo je izvanredno sedmo mjesto na popisu igrača rođenih 1. siječnja 2007. ili kasnije. Kako navodi Goal, forma mladog stopera donijela je dašak optimizma navijačima Spursa.

“Navijačima Tottenhama u ovom trenutku trebaju dobre vijesti, a forma mladog stopera Luke Vuškovića, koji je na posudbi, sigurno je izmamila osmijeh na neka lica u sjevernom Londonu. Ipak, ima i onih koji se pitaju zašto je 19-godišnjak poslan u Hamburg s obzirom na probleme koje Spursi imaju u obrani posljednjih sezona”, stoji u tekstu.

Spomenuli su početke u Hajduku.

“Vušković je produkt Hajdukove akademije, a u povijest splitskog kluba upisao se kao najmlađi strijelac, postigavši pogodak samo pet dana nakon 16. rođendana. Njegov talent prepoznao je Tottenham, koji ga je u rujnu 2023. godine kupio od Hajduka za 12 milijuna funti. Klubu se službeno priključio u ljeto 2025., nakon čega je proslijeđen na posudbu u Njemačku.”

