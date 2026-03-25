Legenda Hajduka otkrila: Zamolio me da preuzmem dok ne dođe Kek, a oko Vuškovića sam se jednog bojao

Podijeli :

HMBxMedia xHeikoxBecker via Guliver

Kratko je vodio momčad Hajduka u turbulentnom razdoblju.

Boro Primorac otkrio je kako je došlo do njegovog angažmana kao trenera Hajduka. Bilo je to u studenom 2021. godine, Hajduk je bio šesti na ljestvici sa samo tri boda više od zadnjeg Varaždina, tako da je predsjednik Lukša Jakobušić odlučio napraviti rez – smijenio je tadašnjeg trenera Harija Vukasa, a umjesto njega postavio Boru Primorca.

Vodio je momčad u tri utakmice i ostvario učinak od dvije pobjede (Lokomotiva, Slaven Belupo) i remi (Osijek), a sada je ispričao više detalja o tom razdoblju za Dalmatinski portal.

Odgovorio je da ga je tadašnji predsjednik Lukša Jakobušić zamolio da preuzme dva kola dok ne dođe Matjaž Kek, slovenski trener, koji je tada bio opcija. Nije to bio lagan period, ali igrači su ga poštivali i dao je koliko je mogao. No, svo vrijeme je bio fokusiran na omladinski pogon.

Komentirao je i da je odmah znao kakav je talent Luka Vušković.

“Znao sam već onda kakav je on kapacitet. Iskreno, bojao sam se ozljeda, bilo je vrlo važno da prođe tinejdžerske godine bez povreda. A da je nevjerojatan talent, to se odmah vidjelo”, komentirao je mladog stopera.