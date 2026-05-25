Gledajte na SK: Majerov Wolfsburg od 20:30 lovi ostanak u Bundesligi

Guliver Image

U ponedjeljak od 20 sati i 30 minuta igra se uzvratna utakmica doigravanja za posljednjeg člana Bundeslige i 2. Bundeslige. Wolfsburg i Paderborn su u prvoj utakmici remizirali s 0:0 pa će Paderborn na domaćem terenu pokušati izboriti povratak u elitni rang nakon šest godina.

U prvoj utakmici Wolfsburg je bio znatno bolja momčad, ali dominaciju nisu uspjeli naplatiti. Paderborn je koncem utakmice ostao i bez Jonaha Stickera koji je u samo dvije minute razmaka zaradio dva žuta kartona.

Njegov izostanak nije kaznio Paderborn, ali standardni član prve postave mogao bi nedostajati drugoligašu u okršaju s Wolfsburgom.

U redovima Vukova 16 minuta dobio je i hrvatski reprezentativac Lovro Majer koji je u 87. minuti zaradio i žuti karton.

Podjsećamo, Wolfsburg je u Bundesligi od sezone 1997./1998. kada su odigrali svoju prvu sezonu u povijesti tog natjecanja. Od tada nisu ispali nijednom, a 2008./2009. su osvojili elitni rang.

Susret za ostanak u Bundesligi možete gledati na Sport Klubu 1 od 20 sati i 30 minuta.

