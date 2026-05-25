Wawrinka odigrao svoj posljednji meč u Roland Garrosu

(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

U prvom kolu Roland Garrosa Stan Wawrinka igrao je protiv Nizozemca Jespera de Jonga. 41-godišnji Švicarac i bivši osvajač pariškog turnira najavio je da će se umiroviti na kraju sezone, a kako je de Jong slavio u ovom meču s 3-1 u setovima, Wawrinki je ovo bio posljednji meč u Roland Garrosu.

Bio je to izjednačen meč pa je prvi set de Jongu pripao sa 6:3. Wawrinka je u drugom uzvratio istim rezultatom da bi i treći set završio identičnim rezultatom. Ponovno je sa 6:3 bolji bio de Jong koji je stigao na set od pobjede.

Činilo se da će Wawrinka odvesti meč u peti set jer je vodio s 4:3 i imao 15-30, no od tog trenutka je de Jong zaigrao bolje i osvojio tri gema u nizu za pobjedu od 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Wawrinka je u svojoj karijeri osvojio tri Grand Slama, a jedan baš u Parizu. Bilo je to 2015. godine kada je u finalu s 3-1 u setovima bio bolji od Novaka Đokovića.

Švicarac je u svojoj karijeri najbolje plasiran bio na trećem mjestu koje je dosegnuo nakon osvajanja Australian Opena 2014. godine.