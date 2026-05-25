Budimir nakon poraza Hrvatske: ‘Bili smo bolji od Belgije, ali u nogometu ne pobijedi uvijek bolji’

Podijeli :

Foto: HNS

Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su Europsko prvenstvo u Estoniji porazom, vršnjaci iz Belgije su pobijedili s 2:0 u susretu prvog kola skupine A. Nakon susreta izjavu je dao izbornik reprezentacije Marijan Budimir.

“Čestitao sam momcima. Odigrali smo dobru utakmicu, ali smo imali te dvije individualne greške na početku i stigle su kazne. U svim statističkim aspektima smo bili bolji od Belgije osim u realizaciji. Imali smo puno šansi. više udaraca, više očekivanih golova, više kornera, veći posjed. Stvarno smo odigrali dobru utakmicu. Ne pobijedi uvijek bolji u nogometu. Mi smo danas pokazali da možemo igrati sa svima i da možemo biti bolji od Belgije.

Sad idemo dalje. Europsko prvenstvo donosi jake utakmice. Danas nismo uspjeli pobijediti, ali imamo utakmicu za tri dana, ništa još nije izgubljeno. Idemo prvo odigrati utakmicu protiv Estonije i onda protiv Španjolske i vidjet ćemo gjde će nas to dovesti.”

Hrvatska 28. svibnja igra protiv domaćina Estonije u 18 sati.