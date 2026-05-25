Škotska na novčanicu od 20 funti stavila ‘škarice’ zvijezde koja ih je odvela na Svjetsko prvenstvo

xAlexxToddx via Guliver Image

Škotska je u studenom 2025. godine s 4:2 porazila Dansku u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Tako su nakon 28 godina čekanja izborili nastup na najvećoj svjetskoj smotri.

U tom susretu je sve započeo njihov najbolji igrač Scott McTominay, član Napolija. On je pogodio za 1:0 već u trećoj minuti, a to je napravio savršenim “škaricama”.

Iako su se Danci vratili te u posljednjih 10 minuta ušli s povoljnih 2:2, Kieran Tierney i Kenny McLean su pogocima donijeli pobjedu Škotskoj i plasman na Svjetsko prvenstvo.

Ta utakmica “natjerala” je Škotsku narodnu banku (The Bank of Scotland) da proizvede novčanicu od 20 funti koja će imati poseban detalj na sebi. Odlučili su odati počast McTominayu čiji se potez škaricama nalazi na dijelu novčanice gdje je i most Forth iz glavnog grada Edinburgha.

Škotska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Brazilom, Marokom i Škotskom.