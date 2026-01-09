Gerrard: Trent je u Liverpoolu imao sve ono što sam ja želio

Podijeli :

Steven Gerrard bio je gost Allyja McCoista u TNT podcastu. Tema je, očekivano, bilo bezbroj, ali jedan od upečatljivijih trenutaka jednosatnog intervjua bila je priča o odlascima Steve McManamana i Trenta Alexandera-Arnolda u Real Madrid.

Gerrard je rekao da su McManaman i Trent otišli u potpuno različitim fazama svojih karijera, ali i u posve drukčijim okolnostima kada je riječ o samom Liverpoolu.

“U potpunosti razumijem pravo svakog igrača da donese odluku o odlasku – to su njihove karijere i nikada ne bih kritizirao ničiju odluku u nogometnom smislu.

Naravno, kao menadžer želiš se zaštititi, zaštititi momčad i klub.

Negdje sam u sredini, imam umjereno mišljenje.

Steve McManaman donio je ispravnu odluku. Momčad Liverpoola u kojoj je on igrao nije bila konkurentna. I mislim da je to bio nevjerojatan skok iz te momčadi Liverpoola u Real Madrid. Iz nogometne perspektive, to je bila odluka o kojoj se nije trebalo ni razmišljati. Mislim da bi devet od deset ljudi donijelo takvu odluku. I mislim da su s vremenom navijači Liverpoola razumjeli taj potez.

Trentova situacija bila je vrlo drukčija. Momčad u kojoj je Trent igrao bez konkurencije je jedna od najboljih koje je Liverpool ikada imao. Jedan od favorita u Ligi prvaka, osvajač Premier lige.

Trent je u rukama imao ono za čime sam ja čeznuo tijekom cijele svoje karijere. I sada, kada pogledam unatrag, Trent je imao ono što bih ja volio da sam imao i ostvario. Zbog toga je Trentova odluka sigurno bila teža od McManamanove.

Moja situacija bila je negdje u sredini. Bili smo konkurentni u domaćim natjecanjima, ali Manchester United i Chelsea bili su jači od momčadi u kojoj sam ja igrao… Naravno da je bilo primamljivo, da je bilo izazovno. Financijski posebno – nudili su mi dvostruko više novca. Ali za mene se sve uvijek svodilo na to kako mogu ostati jedan od najboljih veznih igrača u Premier ligi, kako mogu sačuvati mjesto u reprezentaciji, što je ono što je najbolje za mene iz nogometne perspektive. Tko me želi? Želi li me Rafa Benitez doista? Želi li graditi momčad oko mene? Jer ako nije tako, što to znači za mene, za moju karijeru…“, rekao je Gerrard.