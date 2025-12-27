Gdje će hrvatska ‘jedinica’? ‘Tri kluba žele dovesti Livakovića, odluka je na Fenerbahčeu’

Nakon što je ranije danas turski novinar Ekrem Konur objavio kako je Genoa poslala Fenerbahčeu ponudu vrijednu četiri milijuna eura, stižu nove informacije iz Turske.

Turski insajder: Genoa je poslala ponudu za Livakovića

Naime, Doruk Tecimer, novinar TRT Spora specijaliziran za praćenje Fenerbahčea, objavio je na X-u kako su se za Livakovića zainteresirala još tri kluba iz sedam najjačih europskih liga, što dodatno potvrđuje veliki interes za hrvatskog golmana.