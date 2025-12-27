Gdje će hrvatska ‘jedinica’? ‘Tri kluba žele dovesti Livakovića, odluka je na Fenerbahčeu’

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković ove je zime na meti brojnih klubova iz najjačih europskih liga.
“Ekskluzivno. Novi timovi koji su od predstavnika igrača saznali uvjete za transfer Dominika Livakovića su Ajax, Brest i Verona. Iako se hrvatski vratar trenutno želi vratiti u Dinamo Zagreb, konačnu odluku donijet će Fenerbahče. Pregovori su u tijeku”, napisao je turski novinar na X-u.
Podsjetimo, Dominik Livaković trenutačno je rezervni vratar Girone, u koju je prošlog ljeta stigao na posudbu iz Fenerbahčea. Hrvatski reprezentativac odlučio je napustiti Španjolsku zbog nedostatka minutaže te bi se tijekom siječanjskog prijelaznog roka trebao vratiti u Tursku.
