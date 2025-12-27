Turski insajder: Genoa je poslala ponudu za Livakovića

27. pro 2025
Dok se čeka rasplet situacije ugovora Dominika Livakovića s Gironom i njegov eventualni povratak u Dinamo, sve je širi popis klubova koji bi ga također voljeli vidjeti u svojim redovima.

Nakon što se pojavila priča kako je za Livakovića zainteresiran Juventus, turski novinar specijaliziran za transfere Ekrem Konur u subotu je donio informaciju da je Genoa poslala ponudu hrvatskom vrataru za posudbu.

Ponuda je navodno u visini od tri do četiri milijuna eura, ovisno o nastupima, s tim da Fenerbahče prema istom izvoru želi u ugovor ubaciti opciju obveznog otkupa ugovora po isteku posudbe.

Nastavlja se tako neizvjesnost oko Livakovićeva statusa u zadnjih pola godine uoči Svjetskog prvenstva. Kako god, hrvatski vratar napustit će Gironu, a samo je bitno da ovaj put za novu sredinu odabere klub u kojem će zaista braniti, što u Španjolskoj nažalost nije bio slučaj.

Za njega je itekako bitno pronaći klub u kojem će braniti jer jedino tako može očuvati svoj status ‘jedinice’ Vatrenih, što je u konačnici od iznimne važnosti cijeloj reprezentaciji i izborniku Zlatku Daliću budući da je Livaković, usprkos problemima u klubu, i dalje naš najbolji čuvar mreže.

